Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОБСЕ региональную безопасность - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
Началась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в расширенном составе, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на МИД.
"Особое внимание было уделено важности принципов ОБСЕ, таких как суверенитет и территориальная целостность, как основополагающим для восстановления доверия и устойчивого мира", - говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается, стороны обменялись мнениями по вопросам адаптации ОБСЕ к новым реалиям, укрепления мультилатерализма и реагирования на возникающие угрозы в рамках организации.
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17:08
25 апреля состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и Генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу один на один.
Об этом говорится в сообщении, размещённом в официальном аккаунте министерства иностранных дел в социальной сети "X", передает Day.Az.
"На встрече стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, вопросы региональной безопасности, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Было рассмотрено развитие ситуации на пространстве ОБСЕ, подчёркнута важность диалога и стабильности", - говорится в сообщении.
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