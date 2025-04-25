https://news.day.az/politics/1747778.html Сергей Нарышкин встретился в Баку с представителем спецслужб Сирии Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин встретился в Баку с представителем спецслужб Сирии. Как передает Day.Az, об этом С.Нарышкин заявил ТАСС. "В Баку состоялась конференция по Афганистану, на которой присутствовал один из руководителей сирийских спецслужб.
Сергей Нарышкин встретился в Баку с представителем спецслужб Сирии
Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин встретился в Баку с представителем спецслужб Сирии.
Как передает Day.Az, об этом С.Нарышкин заявил ТАСС.
"В Баку состоялась конференция по Афганистану, на которой присутствовал один из руководителей сирийских спецслужб. И с ним состоялась вполне конструктивная и доброжелательная встреча по своему содержанию", - сказал он.
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