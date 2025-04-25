Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин встретился в Баку с представителем спецслужб Сирии.

Как передает Day.Az, об этом С.Нарышкин заявил ТАСС.

"В Баку состоялась конференция по Афганистану, на которой присутствовал один из руководителей сирийских спецслужб. И с ним состоялась вполне конструктивная и доброжелательная встреча по своему содержанию", - сказал он.