В Ширване задержан автохулиган

В результате принятых мер сотрудниками Управления государственной дорожной полиции Ширванского городского управления полиции был задержан Илькин Ахмедов, который грубо нарушил правила дорожного движения и создал опасность для других водителей, управляя автомобилем ВАЗ.

Как передает Day.Az, сотрудники дорожно-патрульной службы приняли меры в отношении водителя, а собранные материалы направлены в суд для проведения правовой оценки.

Решением суда И. Ахмедову назначено административное наказание в виде ареста на 15 суток с ограничением права управления транспортными средствами сроком на 1 год.