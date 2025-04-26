Армия Пакистана нейтрализовала шестерых террористов

Армия Пакистана нейтрализовала как минимум шестерых вооруженных террористов в ходе антитеррористической операции, проведенной на территории района Банну в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны. Еще четыре человека были ранены.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал "Geo TV" со ссылкой на Объединенное командование по связям с общественностью Пакистанских вооруженных сил (ISPR).

Согласно информации, в ночь с 23 на 24 апреля 2025 года была проведена специальная операция, в ходе которой были нейтрализованы члены запрещенной в стране вооруженной группировки "Фитна аль-Хаваридж".

В результате столкновения шесть террористов были уничтожены, четверо получили ранения. В районе проведения операции продолжаются поисковые мероприятия силами безопасности.

Потерь среди военнослужащих нет.