Кая Каллас заявила о поддержке ЕС мирных инициатив Баку и Еревана

Европейский Союз поддерживает усилия Азербайджана и Армении, направленные на достижение устойчивого и прочного мира.

Как передает Day.Az, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас на пресс-конференции в Баку.

"Европейский союз поддерживает усилия обеих сторон, направленные на достижение устойчивого и прочного мира. У Армении и Азербайджана сейчас есть такая возможность. Я приветствую достигнутую договорённость по тексту мирного договора и с нетерпением жду следующих шагов", - сказала она.