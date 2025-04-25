https://news.day.az/politics/1747686.html Кая Каллас заявила о поддержке ЕС мирных инициатив Баку и Еревана Европейский Союз поддерживает усилия Азербайджана и Армении, направленные на достижение устойчивого и прочного мира. Как передает Day.Az, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас на пресс-конференции в Баку.
Кая Каллас заявила о поддержке ЕС мирных инициатив Баку и Еревана
Европейский Союз поддерживает усилия Азербайджана и Армении, направленные на достижение устойчивого и прочного мира.
Как передает Day.Az, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас на пресс-конференции в Баку.
"Европейский союз поддерживает усилия обеих сторон, направленные на достижение устойчивого и прочного мира. У Армении и Азербайджана сейчас есть такая возможность. Я приветствую достигнутую договорённость по тексту мирного договора и с нетерпением жду следующих шагов", - сказала она.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре