В Гааге отклонили безосновательные требования Армении по делу Варданяна и ко.

25 апреля Международный суд в Гааге отклонил ряд обвинений, выдвинутых Арменией, касающихся обращения с Рубеном Варданяном и ещё 15 лицами армянского происхождения.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, сообщает Day.Az.

В настоящее время судебные разбирательства по их делам продолжаются в Бакинском военном суде и связаны с агрессией Армении против Азербайджана, а также с преступлениями, совершенными во время и после Отечественной войны 2020 года.

Рассмотрев ответ азербайджанской стороны и соответствующие доказательства по делу в связи с применением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Суд принял решение не запрашивать дополнительную информацию и не требовать проведения независимого расследования или экспертного заключения относительно условий содержания заключенных.

Известно, что к лицам армянского происхождения, над которыми проводится суд, относятся в соответствии со всеми применимыми стандартами Азербайджана и международного права, их неоднократно посещали представители Международного Комитета Красного Креста и Аппарата Уполномоченного по правам человека Азербайджана.

Решение суда также относится к последнему заключению Рабочей группы по произвольным задержаниям Совета по правам человека ООН, подтверждающему, что Рубен Варданян содержится под стражей по уголовным обвинениям, связанным с серьезными угрозами национальной безопасности, общественной безопасности и общественному порядку Азербайджана.

Это решение еще раз демонстрирует, что необоснованные требования Армении, направленные на срыв продолжающихся судебных процессов и отвлечение внимания от незаконных действий незаконно созданного режима Армении на оккупированных некогда территориях, не дадут никаких результатов.