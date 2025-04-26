Готовится переход на почасовую минимальную заработную плату

Министерство труда и социальной защиты населения до 1 июня текущего года планирует подготовить и внести в установленном порядке предложения по введению почасового минимального размера оплаты труда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Modern.az в пресс-службе министерства заявили, что предложения по минимальной почасовой оплате труда в настоящее время согласовываются с соответствующими ведомствами.

"Если появятся какие-либо новости относительно проекта, общественность будет проинформирована", - подчеркивается в заявлении.

Следует отметить, что мнения относительно введения почасовой минимальной заработной платы неоднозначны.

Экономист Эльдениз Амиров не считает, что почасовая оплата труда окажет существенное положительное или отрицательное влияние. По его словам, положительные эффекты будут, но было бы неправильно утверждать, что это приведет к каким-либо серьезным изменениям в заработной плате:

"Но несомненно, что сотрудники, которым платят по часам, будут работать. Из-за дополнительных часов их шансы получить или потребовать дополнительные средства увеличиваются. Большинство сотрудников, которые уже работают, работают значительно больше, чем предусмотрено в трудовом договоре. Некоторые работают по субботам и даже воскресеньям без дополнительной оплаты. Некоторых также вызывает работодатель или государственное учреждение в праздничные дни. В то же время люди, которые должны работать по 8 часов в день, вынуждены или вынуждены работать по 10 и даже больше часов".

Эксперт отметил, что введение почасовых норм хотя и не исключит полностью подобные случаи, но существенно сократит их:

"Вопрос заработной платы также может вызвать некоторые методологические различия в расчетах, основанных на формате минимальной заработной платы в час".