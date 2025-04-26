Эксперты Ирана и США проведут переговоры еще по двум вопросам

Сегодня в ходе переговоров между Ираном и США в Маскате при посредничестве Омана с участием экспертов также будут рассмотрены экономические и банковские вопросы.

Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня местным СМИ пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

По словам Багаи, делегацию с иранской стороны возглавляют заместители министра иностранных дел. В состав делегации входят эксперты и специалисты, занимающиеся вопросами отмены санкций, по экономическим и банковским вопросам, по взаимодействию с Международным агентством по атомной энергии.

"Принципиальная позиция Ирана относительно важности отмены санкций, введенных против страны, ясна, и Иран заявляет о своей готовности укреплять уверенность в мирном характере своей ядерной программы. Практика доказывает, что можно укрепить доверие и достичь соглашения, которое предполагает уважительное отношение к праву Ирана в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", - сказал он.

Отметим, что сегодня при посредничестве Омана в Маскате проходит 3-й раунд переговоров по ядерной программе между Ираном и США.

В третьем раунде пройдут экспертные и технические переговоры между Ираном и США. Сообщается, что переговоры будут сосредоточены на вопросе отмены санкций против Ирана и его ядерной программы.

Напомним, что второй раунд косвенных переговоров между Ираном и США прошел 19 апреля под председательством министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи и специального представителя США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа при посредничестве министра иностранных дел Омана Сайида Бадра Альбусаиди.

Первый раунд переговоров состоялся 12 апреля в Маскате.