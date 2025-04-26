https://news.day.az/world/1747987.html Завершилась прощальная месса по Папе Римскому Франциску Прощальная месса по папе римскому Франциску завершилась на площади Святого Петра в Риме. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Известия". После окончания церемонии над городом зазвонил колокол, а гроб с телом понтифика был вынесен для дальнейшего захоронения. На прощание с Франциском в итальянскую столицу прибыли сотни тысяч людей.
Завершилась прощальная месса по Папе Римскому Франциску
Прощальная месса по папе римскому Франциску завершилась на площади Святого Петра в Риме.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Известия".
После окончания церемонии над городом зазвонил колокол, а гроб с телом понтифика был вынесен для дальнейшего захоронения. На прощание с Франциском в итальянскую столицу прибыли сотни тысяч людей. Дороги в Риме превратились в пешеходную зону.
Во избежание происшествий улицы патрулируют полиция и карабинеры.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре