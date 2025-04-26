Завершилась прощальная месса по Папе Римскому Франциску

Прощальная месса по папе римскому Франциску завершилась на площади Святого Петра в Риме.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Известия".

После окончания церемонии над городом зазвонил колокол, а гроб с телом понтифика был вынесен для дальнейшего захоронения. На прощание с Франциском в итальянскую столицу прибыли сотни тысяч людей. Дороги в Риме превратились в пешеходную зону.

Во избежание происшествий улицы патрулируют полиция и карабинеры.