Трагическая смерть женщины в Гедабейе

В Гедабейском районе в своем доме была найдена мертвая женщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия произошла на территории самого района. Женщина 1980 года рождения, была обнаружена мёртвой в ванной комнате собственного дома.

По предварительным данным, причиной смерти стало удушье, вызванное угарным газом.

В настоящее время по факту инцидента проводится расследование правоохранительными органами.