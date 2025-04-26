https://news.day.az/society/1747864.html Трагическая смерть женщины в Гедабейе В Гедабейском районе в своем доме была найдена мертвая женщина. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия произошла на территории самого района. Женщина 1980 года рождения, была обнаружена мёртвой в ванной комнате собственного дома. По предварительным данным, причиной смерти стало удушье, вызванное угарным газом.
Трагическая смерть женщины в Гедабейе
В Гедабейском районе в своем доме была найдена мертвая женщина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия произошла на территории самого района. Женщина 1980 года рождения, была обнаружена мёртвой в ванной комнате собственного дома.
По предварительным данным, причиной смерти стало удушье, вызванное угарным газом.
В настоящее время по факту инцидента проводится расследование правоохранительными органами.
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