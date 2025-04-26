Оман объявит место проведения четвертого раунда переговоров США и Ирана

Место проведения четвертого раунда непрямых переговоров между США и Ираном объявят власти Омана, которые выполняют функцию посредника в процессе урегулирования разногласий по ядерной программе исламской республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи.

"Следующий раунд, скорее всего, состоится в субботу. Всеми деталями занимается правительство Омана. Они доведут всю информацию, в том числе о месте проведения переговоров, до сведения обеих сторон", - сказал глава МИД в эфире иранского государственного телевидения.

Третий раунд диалога между США и Ираном завершился в субботу в Маскате. Параллельно с политическими переговорами на высоком уровне в оманской столице проходили технические консультации экспертов, которые обсуждали детали потенциального соглашения по ядерной программе республики.

Иранскую делегацию на политических переговорах возглавлял Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Директор по политическому планированию Госдепартамента США Майкл Энтон возглавлял экспертную группу на технических консультациях. Иран на консультативной встрече представляли заместители министра иностранных дел Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади.

Руководитель МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что переговоры продолжатся на следующей неделе. Очередная встреча на высоком уровне предварительно запланирована на 3 мая.