В одном из университетов в Баку обнаружена змея

В Баку на территории одного из вузов обнаружена змея.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях. Согласно опубликованной информации, инцидент зафиксирован на территории Азербайджанского университета.

Один из студентов заснял змею и поделился видео в интернете. Он также сообщил, что обратился в Министерство по чрезвычайным ситуациям для принятия мер.