https://news.day.az/society/1747729.html В одном из университетов в Баку обнаружена змея - ВИДЕО В Баку на территории одного из вузов обнаружена змея. Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях. Согласно опубликованной информации, инцидент произошёл на территории Азербайджанского университета. Один из студентов заснял змею и поделился видео в интернете.
В одном из университетов в Баку обнаружена змея - ВИДЕО
В Баку на территории одного из вузов обнаружена змея.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях. Согласно опубликованной информации, инцидент зафиксирован на территории Азербайджанского университета.
Один из студентов заснял змею и поделился видео в интернете. Он также сообщил, что обратился в Министерство по чрезвычайным ситуациям для принятия мер.
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