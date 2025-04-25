Вышел флагман Honor с рекордными чипом и батареей

Китайская корпорация Honor анонсировала флагманский смартфон GT Pro. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Девайс получил процессор Snapdragon 8 Elite - он имеет разогнанные ядра Prime Oryon с максимальной частотой 4,47 гигагерца. Журналисты издания GSM Arena назвали процессор рекордным по мощности. Ранее такой же чип получил флагманский Samsung Galaxy S25. Аппарат Honor также имеет 16 гигабайт оперативной памяти LPDDR5X и накопитель емкостью 1 терабайт.

Также девайс имеет рекордный в своем сегменте аккумулятор емкостью 7200 миллиампер-часов. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 90 ватт. Смартфон вышел с MagicOS 9.0 на базе Android 15.

Honor GT Pro имеет 6,78-дюймовый дисплей LTPO OLED с разрешением Full HD+ и гибридной частотой от 1 до 144 герц. Девайс получил защитное стекло Honor Giant Rhino Glass, корпус отличается защитой от влаги и пыли по стандарту IP68/69.

Флагман вышел с тремя камерами разрешением 50 мегапикселей каждая. В экран устройства встроена 50-мегапиксельная фронтальная камера. Стоимость Honor GT Pro в Китае начинается с 3699 юаней, или около 42 тысяч рублей. Неизвестно, появится ли аппарат на международном рынке.