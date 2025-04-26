Бобёр проверил участок дороги и пошел по своим делам

Инспектор бобёр проверил трассу Барнаул - Бийск.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Осмотрел участок дороги у посёлка Гордеевский и пошёл по своим бобриным делам.