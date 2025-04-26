https://news.day.az/unusual/1747896.html Бобёр проверил участок дороги и пошел по своим делам - ВИДЕО Инспектор бобёр проверил трассу Барнаул - Бийск. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Осмотрел участок дороги у посёлка Гордеевский и пошёл по своим бобриным делам.
Бобёр проверил участок дороги и пошел по своим делам - ВИДЕО
Инспектор бобёр проверил трассу Барнаул - Бийск.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Осмотрел участок дороги у посёлка Гордеевский и пошёл по своим бобриным делам.
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