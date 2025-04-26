Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
26 апреля Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Главы государств обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества.
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Президента Азербайджана в Узбекистан в августе прошлого года.
С удовлетворением была отмечена осуществляемая продуктивная работа в рамках "Года экономической кооперации".
Было сообщено, что товарооборот с начала года увеличился на 20 процентов, в активной фазе находятся проекты в области автомобилестроения, текстильной, электротехнической, энергетической, аграрной, туристической и других отраслях, совместно осуществляется насыщенная программа культурно-гуманитарного обмена.
Подчеркнута важность всесторонней подготовки к запланированным в этом году саммитам на высшем уровне, включая проведение очередного заседания межправительственной комиссии, форумов регионов и ректоров, культурных мероприятий.
Президенты Азербайджана и Узбекистана также обменялись мнениями по региональной повестке, обсудили предстоящие многосторонние мероприятия и сотрудничество в рамках Организации тюркских государств.
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