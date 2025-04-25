Азербайджан инициирует создание Глобальной Южной платформы НПО

НПО Азербайджана наладят новые связи с организациями стран Глобального Юга.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявила исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана Айгюн Алиева в ходе брифинга, проведенного в офисе Национального форума НПО Азербайджана в связи с учредительной конференцией Платформы НПО Глобального Юга, которая состоится 28-29 апреля в Баку.

По ее словам, Платформа НПО Глобального Юга является ещё одним новшеством, которое COP29 привнесла в жизнь страны.

"Эта инициатива была выдвинута в рамках COP29. Мы гордимся тем, что НПО Азербайджана впервые получили такую глобальную поддержку. Активная деятельность нашей страны в период председательства в Движении неприсоединения, выдвинутые ею инициативы в целях формирования нового и справедливого мирового порядка, а также "Бакинский прорыв" на COP29 вызвали большое уважение к Азербайджану со стороны стран Глобального Юга", - отметила она.

По ее словам, НПО Азербайджана в рамках этой платформы установят новые связи с организациями из стран Глобального Юга и углубят сотрудничество, что станет новым этапом в развитии гражданского общества страны.