Самир Джафаров выступит с концертом в Гяндже

Народный артист Азербайджана Самир Джафаров 9 мая в 19:00 выступит в Гянджинской государственной филармонии с концертной программой "Sən elə bir zirvəsən", посвящённой 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Day.Az в филармонии.

Народный артист исполнит такие песни, как "Alagöz", "Qaragilə", "Qərənfil", "Küçələrə su səpmişəm", "Haradasan", "Gözəlim sənsən", "Sənə də qalmaz", "Sevgili canan", "Azərbaycan", а также другие композиции.

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