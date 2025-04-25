https://news.day.az/economy/1747747.html Израильская компания расширяет свое присутствие в Азербайджане Мы планируем еще больше расширить наши направления деятельности в Азербайджане. Об этом сказал сегодня Trend представитель компании SkyCues Исраэль Кехат в рамках второго дня конференции по космическим технологиям в Баку (Space Technology Conference (STC2025), передает Day.Az.
Израильская компания расширяет свое присутствие в Азербайджане
Мы планируем еще больше расширить наши направления деятельности в Азербайджане.
Об этом сказал сегодня Trend представитель компании SkyCues Исраэль Кехат в рамках второго дня конференции по космическим технологиям в Баку (Space Technology Conference (STC2025), передает Day.Az.
Он напомнил, что компания заключила контракт с "Азеркосмосом", и выразил надежду на дальнейшее расширение возможностей сотрудничества.
"Азеркосмос" воспользуется разработанной нами технологией. Направления нашей деятельности в Азербайджане, по сути, будут еще шире. Мы привнесли уникальное новшество. Недавно мы представили "Азеркосмосу" еще более новые решения", - сказал он.
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