Состоялось заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга

На заседании Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ), прошедшем 25 апреля под председательством премьер-министра Азербайджана, председателя Наблюдательного совета Али Асадова, были подробно обсуждены включенные в повестку дня Отчет о деятельности за 2024 год портфельных компаний, переданных под управление Холдинга, основные финансовые результаты, в том числе показатели совокупного дохода и EBITDA, отчеты новых портфельных компаний, переданных под управление АИХ (ООО "Азералюминий", ОАО "Азербайджанский алюминий" и ООО "АПК Азерпамбыг"), итоговый отчет и основные практические рекомендации проекта по оценке корпоративного управления в портфельных компаниях со стороны Организации экономического сотрудничества и развития, работа, проделанная в рамках совместных инвестиционных фондов, и другие вопросы.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета министров, на заседании был заслушан обширный доклад главного исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслана Алиханова.

По итогам заседания по обсуждаемым вопросам были приняты решения с учетом мнений и предложений членов Наблюдательного совета АИХ, а также даны соответствующие поручения правлению холдинга.