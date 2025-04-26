Китай - один из основных экономических партнеров Азербайджана.

Об этом сообщил Day.Az политический аналитик Тураб Рзаев.

"В настоящее время в западном блоке образовалась "трещина". В такой ситуации Китай выделяется как вектор оперативной внешней политики. Важную роль в этом контексте играют также связи Китая с Россией и Ираном", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что один из глобальных проектов Китая - инициатива "Один пояс, один путь" - представляет значительный интерес и для Азербайджана.

"Наша страна проявляет особый интерес к развитию Среднего коридора. Также важно отметить китайские инвестиционные проекты, особенно в области "зеленой" энергетики, ветряных и солнечных электростанций. Кроме того, Азербайджан заинтересован в сотрудничестве в сфере высоких технологий", - добавил Т.Рзаев.

Политический комментатор Фуад Алили сказал Trend, что сближение между Азербайджаном и Китаем, произошедшее в последние годы, обещает важные результаты в политической, экономической и логистической сферах. Этот процесс отвечает стратегическим интересам обеих сторон.

"Китай проявляет интерес к ненефтяному сектору Азербайджана. Особенно растут инвестиции в сельское хозяйство, энергетику, строительство и цифровые технологии. Сотрудничество Азербайджана с Китаем в рамках проекта "Один пояс, один путь" открывает новые возможности для транзита и инвестиций в страну", - подчеркнул он.

Ф.Алили также отметил важность географического положения Азербайджана как ключевого звена между Азией и Европой. В рамках Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута) железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и Международный морской торговый порт Алят создают благоприятные условия для доставки китайских товаров в Европу в более короткие сроки.

"Китай стремится к сотрудничеству с различными источниками для обеспечения энергетической безопасности. Азербайджан является одновременно экспортером энергии и заинтересован в проектах "зеленой" энергии. В дальнейшем возможно углубление сотрудничества в этой сфере", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Азербайджан, придерживаясь принципа баланса во внешней политике, стремится развивать отношения как с западными, так и с восточными странами.

"Успех сближения с Китаем будет зависеть от того, насколько согласованы интересы обеих стран и принесет ли сотрудничество практические результаты. В частности, важную роль может сыграть выход Азербайджана на китайский рынок и трансфер китайской технологии в Азербайджан", - отметил Ф.Алили.