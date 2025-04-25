"Азеррейл" отстоял титул сильнейшего клуба в чемпионате Азербайджана по волейболу среди женских команд. Команда перевернула ход неудачно складывавшейся финальной серии с "Абшероном" и одержала победу в "золотом сете" - 15:12. Этот успех может заложить фундамент дальнейшего прогресса клуба с прицелом на еврокубки.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, нынешний сезон получился достаточно сложным для флагмана, но тем слаще оказалась победа. В регулярном сезоне "Азеррейл" занял третье место, пропустив вперед "Абшерон" и "Национальную Академию Авиации". Безусловно, на длинной дистанции ни одна команда не может обойтись без потерь и тут важно собраться на решающий отрезок первенства. В этом смысле у "Азеррейла" оказалась хорошая глубина состава.

Лидером коллектива стала Анастасия Шупиянова. Белорусская нападающая, поигравшая в таких клубах, как "Уралочка" и "Заречье-Одинцово", стала главной ударной силой и вдохновительницей команды. Особенно это проявилось в ответном финале против "Абшерона", в котором Шупиянова показала себя во всей красе, став самым ценным игроком чемпионата. В этом смысле счет 3:0 перед началом золотого сета не раскрывает всего драматизма встречи, ведь в двух партиях из трех чемпион выигрывал на тай-бреке, буквально выгрызая каждое очко.

Хорошего результата добился и "Абшерон", в чьем составе также было ряд интересных игроков. Екатерина Жидкова, Никалина Башнакова, Анастасия Мерцалова определяли игру команды, а победив "Азеррейл" в первом финале, подопечные Фамиля Агаева сделали заявку на титул. Возможно, в решающий момент где-то не хватило везения или опыта, да и противостоять напору чемпиона, проигравшего в первом матче, оказалось крайне сложно. Хотя шансы изменить ход игры в свою пользу у "Абшерона" были.

Впервые медали чемпионата выиграла "Национальная Академия Авиации". В матче за бронзу была обыграна "Гянджа". Перед началом сезоне "летчицы" хорошо укрепили состав, пригласив белорусскую связующую Наталью Гончарову, нападающую сборной Черногории Даниэлу Джакович, а также Веру Климович, знакомую еще по игре в составе бакинского "Локомотива". Причем, и Джакович, и Климович в итоге вошли в символическую сборную чемпионата.

Нынешний сезон получился достаточно качественным. На протяжении всего чемпионата шла упорная борьба, уровень определенно вырос. А значит, будет еще интереснее.