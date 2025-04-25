Гюндуз Керимов назвал привлечение иностранных инвестиций одной из главных задач для Азербайджана

Привлечение иностранных инвестиций в Азербайджан - одна из основных задач.

Как сообщает Day.Az,об этом заявил на прошедшей сегодня конференции на тему "Конституция и суверенитет - развитие предпринимательства в Азербайджане" заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Гюндуз Керимов.

Он отметил, что экономика Азербайджана является многоотраслевой - такие сферы, как транспорт, банковское дело, строительство и другие, активно развиваются.

"Недавнее принятие ряда законов, включая законы об эмиссиях, государственно-частном партнерстве и арбитраже, сыграло важную роль в продвижении иностранных инвестиций в Азербайджане",- добавил он.