Ираклий Гарибашвили намерен уйти из политики

Лидер правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и экс-премьер Ираклий Гарибашвили объявил о своем намерении завершить политическую карьеру, передает Day.Az.

"Сегодня я хочу сообщить о своем решении покинуть политику. В последние недели возникло множество слухов относительно моей будущей политической деятельности, и я считаю своим долгом дать обществу ясные и полные разъяснения", - сказал он на пресс-конференции.

22 февраля 2021 года парламент утвердил кандидатуру Ираклия Гарибашвили на должность премьер-министра страны (89 голосов "за"), а Президент Саломе Зурабишвили подписала указ о назначении. 29 января 2024 года Гарибашвили объявил о своей отставке с поста премьер-министра и о получении предложения возглавить правящую партию.