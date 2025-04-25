В Баку прошел концерт "Радость Карабаха"

В Международном центре мугама состоялся музыкальный вечер, представленный заслуженной артисткой Азербайджана Севиндж Сарыевой и её студентами, исполнившими мугамы и таснифы, сообщает Day.Az.

Открывая концерт под названием "Радость Карабаха" (Qarabağın sevinci), директор Международного центра мугама, заслуженный артист Сахиб Пашазаде отметил уникальный стиль исполнения Севиндж Сарыевой, её манеру пения и способность передавать духовное богатство мугама слушателям.

На сцене, вместе с Севиндж Сарыевой, выступили её студенты Нисбет Садраева, Айтадж Сулейманлы, Шуджаат Мирзалиев, которые подарили зрителям прекрасные моменты, исполнив произведения азербайджанских композиторов и мугамы.

Поздравления артистке адресовали писатель-драматург Сейран Сехавет, главный редактор журнала "Улдуз" Гулу Агсес, кандидат исторических наук Боран Азизов, заслуженный учитель Газанфар Аббасов, председатель общества семей шехидов "Zəfər" Севиндж Ализаде. Актриса Халимат Султан своим исполнением создала незабываемую атмосферу вечера.

Концерт завершился бурными аплодисментами зрителей, а в заключении Севиндж Сарыева поблагодарила руководство и коллектив МЦМ за поддержку в организации мероприятия.

Информационная поддержка: Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.