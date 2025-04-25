Конец апреля в Азербайджане будет дождливым

До 30 апреля в северных и западных районах Азербайджана ожидаются переменные осадки с грозами.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов.

Он отметил, что на отдельных территориях осадки прогнозируются в виде ливней, ожидается град, в высокогорье с переходом в снег. Западный ветер местами будет усиливаться.

26 и 27 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, 28 апреля вечером и 29 апреля ночью в некоторых местах полуострова возможен кратковременный дождь, умеренный северо-западный ветер, с завтрашнего вечера и до 29 апреля ветер временами усилится.

Глава Службы посоветовал получать точную информацию о погоде с сайта meteo.az и мобильного приложения meteo.az.