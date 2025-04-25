В статье под названием "Азербайджан и Китай открывают новую страницу во всестороннем сотрудничестве, устанавливая отношения всестороннего стратегического партнерства", опубликованной в газете Global Times, одном из официальных изданий Коммунистической партии Китая, проанализировано развитие отношений между двумя странами на основе государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай, проведенных в ходе визита встреч и подписанных документов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, авторы статьи Лю Синь и Шэнь Шэнг затронули вопросы, обсуждавшиеся на встрече лидеров Азербайджана и Китая, и привели свои мнения. Отмечается, что по итогам встречи глав государств, помимо Совместного заявления об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства, между двумя странами подписано 20 документов о сотрудничестве в различных областях.

В статье также отражено мнение исполнительного директора Исследовательского центра "Один пояс, один путь" при Университете Ланьчжоу Чжу Юнбяо об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства между двумя странами. Китайский эксперт заявил, что установление отношений всестороннего стратегического партнерства между двумя странами является естественным процессом. "С момента установления дипломатических отношений между сторонами Азербайджан поддерживал Китай в вопросах, касающихся его основных интересов, и две страны занимают схожие или совпадающие позиции по многим международным вопросам. Это обновление отражает совместные усилия двух стран и служит общим интересам народов", - подчеркнул Чжу Юнбяо.

По его словам, в последние годы Китай отдает приоритет развитию таких секторов, как цифровые технологии и зеленое развитие, в то время как такие страны, как Азербайджан, считают их основными направлениями развития. "Обе стороны дополняют друг друга в этих областях, поскольку Китай предлагает передовые технологии, богатый опыт и хорошо развитую производственную цепочку", - сказал эксперт, добавив, что Китай готов поделиться своим опытом с Азербайджаном, чтобы помочь совместно разрабатывать и более широко применять соответствующие технологии и продукты.

В статье рассматривается Транскаспийский международный транспортный коридор - Средний коридор, отмечается, что Азербайджан, его главный узел, играет важную роль в соединении Китая и Европы. "Недавно подписанные документы повысят эффективность сухопутно-морского маршрута Китай-Европа за счет содействия стандартизации логистики, улучшения трансграничных таможенных процедур и упрощения торговли", - сказал профессор Института Центральной Азии при Университете Ланьчжоу Сун Сиувэнь.

Эксперт-ученый, заявивший, что Азербайджан продемонстрировал свою растущую роль в глобальном управлении климатом посредством успешного проведения мероприятия COP29, добавил, что в будущем ожидается, что китайско-азербайджанское сотрудничество будет сосредоточено на таких новых секторах, как низкоуглеродное развитие, цифровая экономика и интеллектуальная инфраструктура, а также на совместных усилиях по продвижению зеленых технологий.

Кроме того, в статье говорится, что Азербайджан и Китай, являющиеся членами Глобального Юга, углубляют двусторонние отношения и совместно продвигают более справедливую и инклюзивную систему глобального управления посредством многостороннего сотрудничества.

Ход государственного визита Президента Азербайджана в Китай - в центре внимания китайских медиа. В течение дня различные средства массовой информации, включая китайское национальное информационное агентство Синьхуа, освещали ход визита, в том числе встречи с премьер-министром Государственного совета Китая Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Чжао Лэцзи.