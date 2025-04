Сколько домов в Карабахе подключены к интернету?

В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана около 4000 домашних хозяйств обеспечены широкополосным доступом в интернет.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в ООО "Aзтелеком".

Было отмечено, что работа на освобожденных от оккупации территориях продолжается.

"В настоящее время ведутся работы по прокладке магистральных кабелей", сообщили в компании.

Отметим, что общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Азтелеком", функционирующее в составе Азербайджанского холдинга транспорта и коммуникаций (AZCON Holding) реорганизуется в результате присоединения к нему ООО "Бакинская телефонная связь", "Az-Evro Tel", Производственного объединения Международной автоматической телефонной станции "Азтелеком", Гянджинского телекоммуникационного управления, ООО "Aзеррабиталайихя" и Сумгайытского телекоммуникационного узла.

Напомним, что компания Азтелеком - основной оператор успешно завершённого мегапроекта "Онлайн Азербайджан", была награждёна двумя престижными международными премиями: Speedtest Award for Fastest Fixed Network (Премия за самую быструю фиксированную сеть) от глобальной компании по анализу широкополосных и мобильных сетей Ookla и премией Best Practice of Home Broadband Development Award (Лучшая практика развития широкополосного интернета для домохозяйств) от известной компании IDATE, которая имеет 45-летний опыт в области цифровой трансформации. Обе премии были вручены впервые в истории страны интернет-провайдеру фиксированной сети.