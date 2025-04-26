Азербайджан отмечает Международный день интеллектуальной собственности

26 апреля - Международный день интеллектуальной собственности (ИС). Этот знаменательный день был учрежден Всемирной организацией интеллектуальной собственности в 2000 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в этом году Международный день интеллектуальной собственности посвящен теме "ИС и музыка. Почувствуй ритм ИС".

Международный день интеллектуальной собственности отмечается и в Азербайджане.

Следует отметить, что в соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева "О мерах по усовершенствованию управления в области надзора за потребительским рынком, охраны объектов стандартизации, метрологии и прав интеллектуальной собственности" от 20 апреля 2018 года путем реорганизации Агентства Азербайджанской Республики по авторским правам и Центра по патентам и товарным знакам в форме их объединения было создано Агентство интеллектуальной собственности.

Основными задачами Агентства интеллектуальной собственности являются защита и обеспечение авторских и смежных прав, управление цифровыми правами, борьба с контрафакцией и пиратством, а также управление объектами промышленной собственности и организация этого процесса в соответствии с требованиями времени, обеспечение честности, открытости и прозрачности для лиц, претендующих на патенты и товарные знаки.

В 2021 году Указом главы государства при Агентстве интеллектуальной собственности был создан Центр коммерциализации и трансфера технологий.

В сфере совершенствования инфраструктуры и институциональных изменений Агентство интеллектуальной собственности управляет цифровой информационной системой "Открытая цель для патентов и товарных знаков" (PƏNAH), в которой принимаются заявочные документы на регистрацию объектов промышленной собственности.

В 2024 году в агентство поступило 310 заявок (в 2023 году - 302 заявки) на патентование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, в том числе 204 заявки на изобретения (в 2023 году - 201), 69 заявок на полезные модели (в 2023 году - 67), 37 заявок на промышленные образцы (в 2023 году - 34) и 39 заявок на получение евразийских патентов (в 2023 году - 35). Количество заявочных документов на получение патента в 2024 году увеличилось примерно на 4 процента по сравнению с 2023 годом. Благодаря проведенным реформам наша страна является лидером на Южном Кавказе по количеству патентных заказов, то есть по уровню изобретательской активности.

Для отправки в Евразийскую патентную организацию было подано 39 заявок на изобретение (в 2023 году - 35) заявок, а для отправки в Международное бюро с целью патентования по международной системе РСТ - 7 (в 2023 году - 6), что в совокупности на 12 процентов больше, чем в 2023 году.

В 2024 году в Государственном реестре зарегистрировано 185 патентов (в 2023 году - 151 патент), в том числе 128 патентов на изобретения (в 2023 году - 103), 43 патента на полезные модели (в 2023 году - 36), 14 патентов на промышленные образцы (в 2023 году - 12). Патентная активность выросла на 22 процента по сравнению с 2023 годом.

Сроки экспертизы заявочных документов на объекты промышленной собственности (изобретение, полезная модель, промышленный образец, товарный знак, географическое указание) сократились в среднем на 30-50 процентов.