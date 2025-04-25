Граждан этой страны выдворят из Индии

Министерство внутренних дел Индии распорядилось выдворить с территории страны всех граждан Пакистана, находящихся в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание Navbharat Times, об этом заявил глава МВД Индии Амит Шах. По его словам, соответствующие указания даны руководителям силовых структур всех штатов, и они должны быть выполнены безотлагательно.

Накануне Индия также приостановила выдачу виз гражданам Пакистана. Действие уже выданных виз аннулировано, за исключением медицинских, которые будут признаны действительными до 29 апреля.

Напомним, в регионе Кашмир, контролируемом Индией, неизвестные вооруженные лица открыли огонь по группе туристов.

В результате нападения погибли по меньшей мере 26 человек.