Юсиф Абдуллаев сообщил о старте практической реализации соглашений между Азербайджаном и Китаем

Практическая реализация соглашений, подписанных между Азербайджаном и Китаем, уже началась.

Как передает Day.Az, об этом Trend заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в кулуарах конференции на тему "Конституция и суверенитет - развитие предпринимательства в Азербайджане" в Баку.

Он отметил, что за несколько дней до государственного визита Президента Ильхама Алиева в Китай, министерством экономики Азербайджана, Торговым представительством страны в Китае, AZPROMO и Национальной комиссией по развитию и реформам Китая была организована инвестиционная конференция в сфере промышленности.

"В рамках этой конференции было подписано 13 документов. Четыре из них подписаны между учреждениями, а девять - это практические документы. Были подписаны меморандумы и соглашения о расширении производства алюминия в Азербайджане как в легкой, так и в тяжелой промышленности - в области производства картона, машиностроения, тракторного производства, высоких технологий - в области производства ноутбуков, компьютеров. Объем их общей стоимости составляет 335 миллионов долларов США", - подчеркнул Ю.Абдуллаев.

По его словам, по ряду направлений уже началась реализация.