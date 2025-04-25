Замминистра экономики Азербайджана назвал общий объем инвестиционных проектов с китайскими компаниями

Объем инвестиционных проектов, подписанных с китайскими компаниями составляет около 335 миллионов долларов США, что создает новые возможности для бизнесменов страны.

Как передает Day.Az, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на проходящей сегодня в Баку конференции на тему "Конституция и Суверенитет - развитие предпринимательства в Азербайджане".

Он отметил, что в целях развития инвестиционного климата Азербайджана созданы совместные инвестиционные фонды с Узбекистаном, Кыргызстаном, Казахстаном, ОАЭ.

"Кроме того, Тюркский инвестиционный фонд, учрежденный Азербайджаном, Турцией, Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, направлен на укрепление взаимного экономического сотрудничества, увеличение инвестиций в стратегические отрасли и поддержку регионального развития. Предприниматели могут увеличивать свои инициативы, использовать эти международные финансовые механизмы, реализовывать совместные проекты с партнёрскими странами и расширять свой бизнес.

Расширение внешних экономических и торговых связей нашей страны открывает дополнительные возможности для наших предпринимателей. Например, в ходе недавнего визита главы государства в Китай был подписан ряд важных соглашений, включая Декларацию о расширении стратегического партнёрства между двумя странами, внедрение безвизового режима, а также около 20 документов о сотрудничестве в таких сферах, как право, "зелёное" развитие, альтернативная энергия, цифровая экономика, интеллектуальная собственность и аэрокосмическая отрасль. Эти шаги имеют большое значение для выхода Азербайджана на азиатский рынок, лучшего понимания региона и установления новых партнёрств.

В рамках сотрудничества с международными финансовыми институтами и партнёрами по развитию Азербайджан активно работает над развитием предпринимательства, улучшением бизнес-среды и поддержкой МСП. Благодаря технической и финансовой поддержке Всемирного банка, Исламского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития и других партнёров реализуются различные программы и проекты. В рамках этих программ предпринимателям предоставляется доступ к льготным финансовым инструментам, поддержка в повышении бизнес-навыков, цифровой трансформации и переходе к "зелёной" экономике. Особенно важным приоритетом международного партнёрства является повышение конкурентоспособности МСП, стимулирование их инновационной и экспортно-ориентированной деятельности.

Азербайджан продолжает укреплять двусторонние экономико-торговые связи и с другими странами. Были подписаны преференциальные торговые соглашения с Турцией и Пакистаном. Согласно этим соглашениям, снижение или полное устранение таможенных пошлин на определённые товары между партнёрскими странами способствует развитию взаимной торговли и увеличивает экспортные возможности предпринимателей", - добавил он.