https://news.day.az/society/1747937.html В Азербайджане задержаны десятки людей, находившихся в розыске 25 апреля на территории Азербайджана полицейские обеспечили раскрытие 46 преступлений, зарегистрированных в тот день, а также 6 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.
В Азербайджане задержаны десятки людей, находившихся в розыске
25 апреля на территории Азербайджана полицейские обеспечили раскрытие 46 преступлений, зарегистрированных в тот день, а также 6 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Пресс-службу Министерства внутренних дел, в ходе проведённых мероприятий было задержано 75 лиц, находившихся в розыске, в том числе 55 человек, разыскиваемых в качестве должников, и передано соответствующим органам.
Также выявлено 34 факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 4 факта незаконного хранения и обнаружения оружия и боеприпасов.
В общей сложности задержаны 55 человек, подозреваемых в совершении преступлений.
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