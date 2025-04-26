В Азербайджане задержаны десятки людей, находившихся в розыске

25 апреля на территории Азербайджана полицейские обеспечили раскрытие 46 преступлений, зарегистрированных в тот день, а также 6 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Пресс-службу Министерства внутренних дел, в ходе проведённых мероприятий было задержано 75 лиц, находившихся в розыске, в том числе 55 человек, разыскиваемых в качестве должников, и передано соответствующим органам.

Также выявлено 34 факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 4 факта незаконного хранения и обнаружения оружия и боеприпасов.

В общей сложности задержаны 55 человек, подозреваемых в совершении преступлений.