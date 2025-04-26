В Сумгайыте снесена незаконная постройка - ВИДЕО
На побережье в Сумгайыте был снесён незаконно возведённый объект.
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), работы по демонтажу были проведены в рамках мероприятий, осуществляемых Государственным агентством по контролю за безопасностью в строительстве.
Нарушение было выявлено на участке автодороги Сумгайыт-Новханы, проходящей по территории города, где компания ООО "Santo Mare" осуществила незаконное строительство.
Снос объекта был произведён при участии представителей Госкомитета по градостроительству и архитектуре, а также Государственной службы по вопросам имущества.
Мероприятия проведены на основании обращения и в рамках полномочий, предусмотренных законодательством.
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