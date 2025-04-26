В мае Земля потеряет из виду четыре планеты

Яркие солнечные лучи не позволят в мае увидеть с Земли четыре планеты - Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария. Вместо них астрономы-любители смогут следить за Венерой, Юпитером и Марсом.

В мае россияне могут наблюдать по утрам Венеру в созвездиях Рыб (1-10 мая, 13-31 мая) и Кита (11-12 мая). По вечерам в созвездии Тельца виден Юпитер. Ночью доступен для наблюдения Марс в созвездиях Рака (1-25 мая) и Льва (26-31 мая).

"Не наблюдаемы, так как "прячутся" в лучах Солнца: Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун", - сказали ТАСС астрономы.

Меркурий в течение последнего весеннего месяца будет находиться в созвездиях Рыб (1-12 мая), Овна (13-23 мая), Тельца (24-31 мая). Сатурн весь май будет пребывать в созвездии Рыб, Уран - в Тельце, Нептун - в созвездии Рыб.

В апреле жители Земли могли в разное время суток наблюдать четыре планеты - Венеру, Юпитер, Уран и Марс. Лучами светила были закрыты Нептун, Сатурн и Меркурий.