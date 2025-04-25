Трагическая смерть 9-летнего ребёнка в Шеки

В результате тяжёлой дорожной аварии, произошедшей четыре дня назад в Шеки, сегодня скончался 9-летний мальчик, получивший серьёзные травмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в реанимационном отделении Шекинской Центральной районной больницы скончался 9-летний Кянан Ширализаде, проходивший там лечение.

Напомним, что авария произошла в ночь на 22 апреля около 02:00. Автомобиль марки "Mercedes" под управлением жителя города Шеки Товеккюля Ислам оглы Ширалиева 1981 года рождения выехал с проезжей части и врезался в дерево. В результате ДТП водитель получил тяжёлые травмы и вскоре после поступления в больницу скончался. Его сын, Кянан Ширализаде, находился в коме и был помещён в реанимационное отделение Шекинской ЦРБ.

По факту происшествия проводится расследование.