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Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще две медали на чемпионате Европы

Азербайджан завоевал очередные медали на чемпионате Европы по дзюдо, проходящем в столице Монтенегро - Подгорице. Как передает Day.Az, Зелим Цкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) одержали победу над соперниками в поединках за третье место и завоевали бронзовые награды.