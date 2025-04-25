https://news.day.az/sport/1747848.html Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще две медали на чемпионате Европы Азербайджан завоевал очередные медали на чемпионате Европы по дзюдо, проходящем в столице Монтенегро - Подгорице. Как передает Day.Az, Зелим Цкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) одержали победу над соперниками в поединках за третье место и завоевали бронзовые награды.
Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще две медали на чемпионате Европы
Азербайджан завоевал очередные медали на чемпионате Европы по дзюдо, проходящем в столице Монтенегро - Подгорице.
Как передает Day.Az, Зелим Цкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) одержали победу над соперниками в поединках за третье место и завоевали бронзовые награды.
Отметим, что ранее обладателями бронзовых медалей стали азербайджанские дзюдоисты Ахмед Юсифов (60 кг) и Рашид Мамедалиев (73 кг).
Чемпионат Европы завершится 26 апреля.
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