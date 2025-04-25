Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще две медали на чемпионате Европы

Азербайджан завоевал очередные медали на чемпионате Европы по дзюдо, проходящем в столице Монтенегро - Подгорице.

Как передает Day.Az, Зелим Цкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) одержали победу над соперниками в поединках за третье место и завоевали бронзовые награды.

Отметим, что ранее обладателями бронзовых медалей стали азербайджанские дзюдоисты Ахмед Юсифов (60 кг) и Рашид Мамедалиев (73 кг).

Чемпионат Европы завершится 26 апреля.