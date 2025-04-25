Азербайджанская делегация прибыла в Италию на похороны Папы Римского

Парламентская делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла 25 апреля в Италию для участия в церемонии похорон Папы Римского Франциска.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Было отмечено, что в международном аэропорту Рима делегацию встречали посол Азербайджана в Святом Престоле Ильгар Мухтаров, посол страны в Италии Рашад Асланов и официальные лица Ватикана.

Председатель Милли Меджлиса примет участие в траурной церемонии, которая состоится в базилике Санта-Мария-Маджоре 26 апреля, а также в церемонии прощания с Папой Римским.