Еще кадры с церемонии похорон Папы Римского Франциска

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили церковь Пресвятой Девы Марии в Баку, выразили соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска - ФОТО - ВИДЕО

25 апреля 13:46 (UTC+04), Официальная хроника 18 543