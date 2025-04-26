Еще кадры с церемонии похорон Папы Римского Франциска

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Богослужение возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

С началом литургии гроб с телом понтифика вынесли из собора Святого Петра.