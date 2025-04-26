https://news.day.az/world/1747984.html Еще кадры с церемонии похорон Папы Римского Франциска - ВИДЕО Богослужение возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. С началом литургии гроб с телом понтифика вынесли из собора Святого Петра.
Еще кадры с церемонии похорон Папы Римского Франциска - ВИДЕО
Богослужение возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
С началом литургии гроб с телом понтифика вынесли из собора Святого Петра.
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