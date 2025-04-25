https://news.day.az/politics/1747806.html Генсек ОБСЕ высоко оценил согласование текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией Я высоко оцениваю согласование текста проекта мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку. Новость обновляется
Генсек ОБСЕ высоко оценил согласование текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией
Я высоко оцениваю согласование текста проекта мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
Новость обновляется
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