Генсек ОБСЕ высоко оценил согласование текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Я высоко оцениваю согласование текста проекта мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

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