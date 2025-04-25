https://news.day.az/politics/1747806.html

Генсек ОБСЕ высоко оценил согласование текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Я высоко оцениваю согласование текста проекта мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку. Новость обновляется