Увеличено количество разрешений на международные грузоперевозки между Азербайджаном и Латвией

23-24 апреля в Баку состоялось очередное заседание Смешанной rомиссии по международным автомобильным перевозкам между Азербайджаном и Латвией.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что на мероприятии обсуждалось текущее состояние международных грузоперевозок автомобильным транспортом между двумя странами, проблемы в этой сфере и пути их решения.

"В целях увеличения участия перевозчиков обеих стран в международных грузоперевозках достигнута договоренность об увеличении в 2 раза годовой квоты на "разрешительные" бланки на двусторонней основе. Также в перечень имеющихся разрешений включен новый вид бланков- разрешений - двусторонних/транзитных/в 3-ю страну/из страны. Таким образом, было достигнуто соглашение об обмене с Латвией 1000 двусторонними/транзитными и 300 двусторонними/транзитными/в/из третьей страны разрешительными бланками.

В то же время делегации была представлена система "e-Permit", которая успешно применяется между Азербайджаном, Турцией и Узбекистаном и позволяет осуществлять обмен и выдачу разрешительных бланков в электронном формате. Также была выражена заинтересованность в налаживании такого электронного обмена с Латвией в ближайшем будущем.

Кроме того, латвийская делегация ознакомилась с процессом теоретической и практической подготовки водителей в Центре подготовки водителей Агентства наземного транспорта Азербайджана.