https://news.day.az/politics/1747672.html Началась встреча между Джейхуном Байрамовым и Каей Каллас в расширенном составе - ФОТО Началась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас в расширенном составе. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х. Новость обновляется
Началась встреча между Джейхуном Байрамовым и Каей Каллас в расширенном составе - ФОТО
Началась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас в расширенном составе.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.
Новость обновляется
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