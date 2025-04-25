Началась встреча между Джейхуном Байрамовым и Каей Каллас в расширенном составе

Началась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас в расширенном составе.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

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