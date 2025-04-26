Страна НАТО решила испытать своих военных арктическим холодом

Норвегия устроила испытания для группы военных в Арктике, чтобы оценить их боевые возможности в условиях холода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Bloomberg.

"В связи с ростом напряженности в отношениях с Россией 13 норвежских солдат были отправлены на Крайний Север, чтобы проверить воздействие холода на их разум, тело и снаряжение", - утверждается в публикации.

Военнослужащие должны выживать в условиях экстремального холода на протяжении 100 дней. Перед началом испытаний у них взяли образцы крови, оценили их мышечную массу и работу легких. По данным агентства, 75 процентов результатов испытаний будут обнародованы, а оставшаяся четверть полученных данных будет доступна лишь союзникам страны по НАТО.