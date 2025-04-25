В Мексике из-за начавшегося пожара могут эвакуировать около 60 тыс.человек

В Мексике разгорелся пожар в Мекскитик-де-Кармона, между муниципалитетами Монте-Оскуро и Колорада.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Жители срочно просят власти о помощи, эвакуация угрожает почти 60 тысячам человек.