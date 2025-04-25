https://news.day.az/world/1747699.html В Мексике из-за начавшегося пожара могут эвакуировать около 60 тыс.человек - ВИДЕО В Мексике разгорелся пожар в Мекскитик-де-Кармона, между муниципалитетами Монте-Оскуро и Колорада. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Жители срочно просят власти о помощи, эвакуация угрожает почти 60 тысячам человек.
В Мексике из-за начавшегося пожара могут эвакуировать около 60 тыс.человек - ВИДЕО
В Мексике разгорелся пожар в Мекскитик-де-Кармона, между муниципалитетами Монте-Оскуро и Колорада.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Жители срочно просят власти о помощи, эвакуация угрожает почти 60 тысячам человек.
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