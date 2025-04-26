В Ханкенди организована Международная симуляционная конференция COP

26 апреля 2025 года в Карабахском университете в городе Ханкенди при совместной организации Молодежной организации Движения неприсоединения и Евразийского регионального центра Молодежного форума Организации исламского сотрудничества была организована Международная симуляционная конференция COP.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что на церемонии открытия международного мероприятия, в котором приняли участие 60 молодых представителей министерства иностранных дел, министерства науки и образования Азербайджанской Республики, ведущих университетов Азербайджана и зарубежных стран, выступили заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев, руководитель аппарата министерства науки и образования Метин Керимли, ректор Карабахского университета Шахин Байрамов, молодежный защитник климата COP29, председатель Молодежной организации Движения неприсоединения Лейла Гасанова, директор Евразийского регионального центра МФ ОИС Рафиг Исмаилов.

Выступающие особо отметили то, что первое национальное мероприятие председательства COP29 проводится именно в Карабахском университете в освобождённом Ханкенди. Они подчеркнули важность активного участия молодежи в глобальных процессах, связанных с защитой окружающей среды и изменением климата, а также обсудили перспективы реализации решений, принятых на конференции COP29, прошедшей в ноябре 2024 года в Баку, и их вклад в глобальный экологический процесс.

Затем со вступительной лекцией на конференции выступил посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров, подробно рассказав молодежи об инициативах страны в сфере климата, а также о Бакинском призыве к действиям в области климата и мира, принятом на COP29. Посол добавил, что в период оккупации азербайджанские земли подверглись экоциду и массовому загрязнению минами, а урегулирование конфликта открыло путь для защиты этой уникальной природной зоны общечеловеческого значения.

В течение двух дней мероприятия молодые участники будут работать в группах, обсуждая эффективность усилий по борьбе с глобальным изменением климата в различных странах, участие молодёжи в этом процессе, альтернативную энергетику и темы "зелёного" мира.

В рамках конференции планируется подписание меморандума о взаимопонимании между Евразийским региональным центром Молодежного форума ОИС и Молодёжной организацией Движения неприсоединения, а также принятие Ханкендинского пакта молодежи.