Глава МВД Ирана вылетел на место взрыва в порту на юге страны

Глава МВД Ирана Эскандар Момени вылетел на место взрыва, произошедшего в порту Шахид-Раджаи на юге страны, для руководства операцией по ликвидации последствий.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.

По ее информации, Момени будет лично участвовать в выяснении обстоятельств случившегося.

В городе Бендер-Аббас в связи с большим числом пострадавших центр переливания объявил срочный сбор крови.

Как отметила представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани, для установления причины ЧП потребуется время. "К настоящему моменту установлено, что взорвались контейнеры, которые хранились в углу порта и, вероятно, содержали химикаты, но пока пожар полностью не потушен, сложно делать выводы о причине", - цитирует ее агентство Fars.

Согласно последним данным, жертвами взрыва стали не менее 4 человек, свыше 500 пострадали.