https://news.day.az/officialchronicle/1747953.html Президент Ильхам Алиев: Китай занимает особое место среди внешнеполитических приоритетов Азербайджана Наследие Гейдара Алиева дорого для всех нас. Мы следуем его путем, в том числе в наших внешнеполитических приоритетах. И Китай среди этих приоритетов занимает особое место. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в Пекине в интервью телеканалу CGTN (China Global Television Network).
Президент Ильхам Алиев: Китай занимает особое место среди внешнеполитических приоритетов Азербайджана
Наследие Гейдара Алиева дорого для всех нас. Мы следуем его путем, в том числе в наших внешнеполитических приоритетах. И Китай среди этих приоритетов занимает особое место.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в Пекине в интервью телеканалу CGTN (China Global Television Network).
Глава государства отметил, что за последние двадцать лет мир изменился. "Изменился и Азербайджан. Но приоритеты не изменились", - добавил он.
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