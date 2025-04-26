Азербайджан и ЕС: новая глава в стратегическом партнерстве

Автор: Марьяна Ахмедова, Trend

Взаимоотношения Азербайджана и Европейского союза переживают период обновления. На фоне изменяющейся геополитической обстановки обе стороны проявляют стремление к развитию равноправного диалога и укреплению партнерства. В этом контексте недавний визит в Баку верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Каи Каллас стал важным событием, открывающим новую страницу в сотрудничестве между Баку и Брюсселем.

Европейский союз и Азербайджан договорились активизировать работу над проектом нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Об этом объявила Кая Каллас в ходе своих переговоров в азербайджанской столице.

Как отметил на совместной пресс-конференции министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов, стороны достигли консенсуса почти по 90 процентам вопросов, охватываемых будущим соглашением. Однако, по его словам, ряд тем - главным образом, в сферах торговли и экономики - все еще остается предметом обсуждений. "Азербайджан сегодня является главным торговым партнером ЕС в нашем регионе. Товарооборот достиг 20 миллиардов долларов", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Он также добавил, что в последние годы переговорный процесс замедлился, однако теперь стороны договорились в ближайшие месяцы предпринять практические шаги для его активного продолжения. Более того, по словам Байрамова, рассматривается возможность дополнения проекта соглашения новыми положениями.

Кая Каллас в своем выступлении подчеркнула, что Европейский союз и Азербайджан связывают многолетние партнерские отношения. ЕС остается крупнейшим торговым партнером и инвестором Азербайджана. "ЕС также оказывает значительную поддержку в разминировании в Азербайджане, помогая устранять последствия конфликта и спасать жизни. Наше сотрудничество имеет большой потенциал для дальнейшего развития", - отметила Каллас.

Визит Каи Каллас в Баку стал важным шагом к перезапуску отношений между Азербайджаном и Евросоюзом. В последние годы, при прежнем руководстве европейской дипломатией, связи между сторонами переживали период охлаждения. Жозеп Боррель, ранее занимавший пост верховного представителя ЕС, проводил курс, который вызвал недоверие Баку: попытки давления, применение двойных стандартов, а также негативная риторика со стороны отдельных европейских институтов, таких как Европарламент и ПАСЕ, серьезно осложнили диалог. Все это способствовало росту напряженности, несмотря на исторически стабильные и взаимовыгодные отношения между Азербайджаном и Европой.

Официальный Баку неоднократно подчеркивал, что заинтересован в развитии равноправного и широкого сотрудничества с ЕС. И сегодня можно видеть, что такое понимание начинает вновь укрепляться в Брюсселе. Заявления Каи Каллас в Баку показали стремление вывести диалог на новый, более конструктивный уровень.

В Европе все больше ценят вклад Азербайджана в укрепление энергетической безопасности региона. Уже около пяти лет успешно функционирует Южный газовый коридор, благодаря которому азербайджанский газ поступает в 10 европейских стран, включая восемь государств-членов ЕС. По масштабам охвата поставок Азербайджан занимает одно из ведущих мест среди поставщиков газа в Европу.

Кроме того, важнейшую роль в отношениях между Азербайджаном и Европой играет транспортный потенциал страны, который становится все более актуальным в свете глобальных изменений в мировой геополитике и экономике. Азербайджан, расположенный на пересечении важнейших транспортных маршрутов, представляет собой ключевой элемент глобальной транспортной сети. Речь идет, в частности, о Среднем коридоре, который соединяет Европу с Центральной Азией и Китаем через Южный Кавказ и Каспийское море.

Развитие этого маршрута имеет стратегическое значение для ЕС, который в последние годы активно ищет альтернативные и надежные пути поставок. Азербайджан, занимая ключевую позицию в Среднем коридоре, способен обеспечить ЕС прямой доступ к рынкам Центральной Азии и других регионов.

Таким образом, в последние месяцы можно отметить положительную тенденцию: ключевые европейские чиновники, отвечающие за реальные процессы в политике ЕС, отходят от конфронтационной риторики в отношении Баку. Все это дает основания надеяться, что в дальнейшем политика Евросоюза в регионе будет строиться на основах взаимного уважения и сотрудничества.

При наличии политической воли и устранении влияния внешних факторов Азербайджан и ЕС вполне способны вернуться к прежней насыщенной и перспективной повестке дня. Европе нужен стабильный, ответственный и надежный партнер, каким Азербайджан и зарекомендовал себя за годы взаимодействия.