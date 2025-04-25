https://news.day.az/economy/1747776.html Регистрация дронов в Азербайджане станет обязательной - Решение Кабмина Утверждены "Правила эксплуатации, регистрации и категоризации гражданских беспилотных летательных аппаратов".
Регистрация дронов в Азербайджане станет обязательной - Решение Кабмина
Утверждены "Правила эксплуатации, регистрации и категоризации гражданских беспилотных летательных аппаратов".
Как передает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно решению, регистрацию БПЛА, а также выдачу разрешения на их эксплуатацию, сертификатов эксплуатанта БПЛА и свидетельства пилота (оператора) будет осуществлять Государственное агентство гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта.
Деятельность, связанная с эксплуатацией систем БПЛА, будет осуществляться через электронный портал.
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