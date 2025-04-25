У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) министерства внутренних дел Турции.

Землетрясение произошло в Мраморном море в 20:33 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 17,82 км от района Бююкчекмедже провинции Стамбул, а его очаг залегал на глубине 7,01 км.

По предварительным данным, в результате инцидента не было зафиксировано никаких повреждений или жертв.