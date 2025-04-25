https://news.day.az/world/1747842.html У берегов Турции произошло землетрясение У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3. Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) министерства внутренних дел Турции. Землетрясение произошло в Мраморном море в 20:33 по местному времени.
У берегов Турции произошло землетрясение
У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) министерства внутренних дел Турции.
Землетрясение произошло в Мраморном море в 20:33 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 17,82 км от района Бююкчекмедже провинции Стамбул, а его очаг залегал на глубине 7,01 км.
По предварительным данным, в результате инцидента не было зафиксировано никаких повреждений или жертв.
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