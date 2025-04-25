Развитие логистики через Азербайджан ускоряет экономический рост торговли с Азией

Развитие логистических коридоров через Азербайджан способствует росту торговли с Азией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Сергей Ревин, генеральный директор AGB Energy Group, на Каспийском и Центрально-Азиатском форуме по торговле и логистике нефти, который проходит в Баку.

В ходе своего выступления он отметил, что в Афганистане существует несколько логистических маршрутов, которые, хотя и являются сложными, могут быть потенциально интересными. Однако, по его словам, транспортировка грузов через Афганистан сталкивается с множеством препятствий, включая гористую местность, закрытые перевалы и небезопасные зоны. Особенно сложным является маршрут через Мазари-Шариф, где ситуация осложняется постоянной нестабильностью.

Ревин добавил, что одним из интересных маршрутов является железнодорожное сообщение из Казахстана в Турцию. Однако и здесь существуют проблемы с разницей в железнодорожных колеях, что требует смены колесных пар, а также ограничения по габаритам, которые затрудняют транспортировку. В то же время через Азербайджан активно обсуждается развитие транспортного коридора "Север-Юг", который, по мнению эксперта, может стать важным связующим звеном для поставок в регионы Индийского океана и далее в Европу.

Он подчеркнул, что, несмотря на многочисленные сложности, такие маршруты могут способствовать развитию торговли с развивающимися рынками Пакистана, Индии и других стран Азии. Кроме того, Афганистан, несмотря на политическую нестабильность, имеет большой потенциал для экономического роста благодаря своим богатым природным ресурсам, особенно в горных районах вокруг Кабула.

Также Ревин отметил важность развития железнодорожных маршрутов между Азербайджаном и Ираном. В частности, он отметил перевозки российских товаров через северные порты Ирана в рамках действующего коридора, который может быть расширен. Он выразил уверенность, что развитие этих маршрутов откроет новые перспективы для торговли и логистики в регионе.

По его словам, для успешного функционирования таких маршрутов необходимо либо построить новые дороги, либо создать перевалочные терминалы на границе для эффективной переработки грузов, что значительно ускорит процессы транспортировки и снизит затраты.